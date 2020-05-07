За ношением масок проследят с помощью камер

В ходе постепенной отмены ограничительных мер от предприятий сферы услуг и непродовольственных магазинов могут потребовать установки камер, с помощью которых власти будут контролировать соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором.

Как стало известно газете «Коммерсант», в Нижегородской области установку камер частично могут оплатить местные власти. Заинтересовались этим решением в Казани и Санкт-Петербурге, но там пока не решаются тратить на это бюджетные средства.

После возобновления работы ателье, парикмахерских, химчисток, непродовольственных магазинов и обслуживающих автомобили предприятий, их надо будет регулярно проветривать, дезинфицировать, и выполнять прочие рекомендации Роспотребнадзора. В первую очередь, носить маски. С помощью камер видеонаблюдения уполномоченные контролирующие органы смогут контролировать соблюдение требований.

За нарушителями масочного режима с помощью видеокамер будут следить в Приморье. В регионе запланировано поэтапное открытие торговых центров, поэтому крупные объекты будут подключены к системе видеомониторинга.