Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга о готовности к диалогу с Россией и стремлении улучшить отношения. Парламентария процитировало ИА НСН.

«Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО», — написал Пушков.

По его словам, эти речи слышны давно и за ними ничего не стоит.

Бельгийский политолог Танги де Вильд допустил, что отношения между Россией и НАТО в ближайшие месяцы могут «потеплеть». По его мнению, несмотря на то, что российская миссия при НАТО была приостановлена, ожидать новой холодной войны не стоит.