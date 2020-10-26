В новой редакции законопроекта об отмене банковских комиссий граждан за оплату услуг ЖКХ было предложено компенсировать расходы банков за счет ресусоснабжающих организаций. Этот вариант будет максимально выгоден кредитным организациями, которые обслуживают поставщиков.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный ко второму чтению вариант законопроекта, размер платежей ограничит правительство.

Как и в предыдущей версии, авторы проекта намерены освободить от уплаты комиссий все категории граждан. Оговаривается, что банк сможет получить компенсацию, определенную кабмином, и поделится средствами с банком-отправителем средств, «Почтой России» или платежным агентом.

«Порядок, размер и сроки перечисления кредитной организацией, обслуживающей получателя средств, части удержанного комиссионного вознаграждения кредитной организации, обслуживающей плательщика, определяются правилами платежной системы и (или) договорами между кредитными организациями», — цитирует издание документ.

В соответствии с действующими законами банки пока сами устанавливают комиссию. Иногда, в зависимости от способа платежа, она может быть и нулевой. Опрошенные газетой банкиры признали, что принятие документа избавит их от необходимости вводить скрытые комиссии или дополнительно компенсировать свои расходы.

Источник газеты сообщил, что средний размер комиссии доходит до 3,5%. В том случае, если нижний предел не установлен, при небольших платежах она может составлять десятки процентов. Доходность этих операций для банков может заметно снизиться.

«Вряд ли предел комиссии, который установит правительство, будет превышать 1–1,5%, и от этой комиссии банк, принявший платеж, получит лишь часть», — сообщил собеседник издания.