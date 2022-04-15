Аксенов посчитал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим

Запрет символов спецоперации России Z и V на Украине — шизофреническая идея. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«На Украине запретили символы Z и V. Непонятно, как теперь будут писать имя и фамилию Зеленского на английском. Придется менять. А еще надо запретить букву R, потому что с нее начинается слово „Россия“. Но дело не в этих шизофренических идеях», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Он отметил, что нацистский режим на Украине принимает любые жесты доброй воли со стороны России, как слабость.

«Ответ будет сокрушительным, никто из этих подонков не должен чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул Аксенов.

Он выразил уверенность, что «это быстро прояснит им мозги и сделает более сговорчивыми». По его словам, надо «уничтожить нацистскую гадину в ее киевском гнезде».

«Надо идти до конца. Как в 1945-м», — заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламентом принят закон о запрете символов спецоперации России Z и V.

Латинские буквы Z и V можно увидеть на бортах российской военной техники, которая участвует в спецоперации на Украине. Буква «Z» в России уже стала неофициальным символом поддержки российских военных.