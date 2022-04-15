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    15 апреля 2022, 12:48

    Аксенов посчитал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим

    Глава Аксенов посчитал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим

    Александр Иванов

    Запрет символов спецоперации России Z и V на Украине — шизофреническая идея. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов посчитал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим

    «На Украине запретили символы Z и V. Непонятно, как теперь будут писать имя и фамилию Зеленского на английском. Придется менять. А еще надо запретить букву R, потому что с нее начинается слово „Россия“. Но дело не в этих шизофренических идеях», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что нацистский режим на Украине принимает любые жесты доброй воли со стороны России, как слабость.

    «Ответ будет сокрушительным, никто из этих подонков не должен чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул Аксенов.

    Он выразил уверенность, что «это быстро прояснит им мозги и сделает более сговорчивыми». По его словам, надо «уничтожить нацистскую гадину в ее киевском гнезде».

    «Надо идти до конца. Как в 1945-м», — заключил он.

    Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламентом принят закон о запрете символов спецоперации России Z и V.

    Латинские буквы Z и V можно увидеть на бортах российской военной техники, которая участвует в спецоперации на Украине. Буква «Z» в России уже стала неофициальным символом поддержки российских военных.