Аксенов посчитал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим
Глава Аксенов посчитал запрет на Украине символов Z и V шизофреническим
Запрет символов спецоперации России Z и V на Украине — шизофреническая идея. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов.
«На Украине запретили символы Z и V. Непонятно, как теперь будут писать имя и фамилию Зеленского на английском. Придется менять. А еще надо запретить букву R, потому что с нее начинается слово „Россия“. Но дело не в этих шизофренических идеях», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
Он отметил, что нацистский режим на Украине принимает любые жесты доброй воли со стороны России, как слабость.
«Ответ будет сокрушительным, никто из этих подонков не должен чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул Аксенов.
Он выразил уверенность, что «это быстро прояснит им мозги и сделает более сговорчивыми». По его словам, надо «уничтожить нацистскую гадину в ее киевском гнезде».
«Надо идти до конца. Как в 1945-м», — заключил он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламентом принят закон о запрете символов спецоперации России Z и V.
Латинские буквы Z и V можно увидеть на бортах российской военной техники, которая участвует в спецоперации на Украине. Буква «Z» в России уже стала неофициальным символом поддержки российских военных.