Путин заявил о приходе в Афганистан террористов из других стран

Террористы из Ирака и Сирии начали массово стягиваться в группировки, действующие на территории Афганистана. Об этом на встрече с руководителями спецслужб СНГ заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что сторонники радикальных группировок активизировались после окончательного вывода американских войск с территории арабской республики, где власть перешла в руки талибов*.

«В стране продолжают действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ*. Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий» — привело цитату Путина РИА «Новости».

Он не исключил, что террористы могут пойти на радикальные шаги в отношении соседних стран, вплоть до прямого вторжения на их территорию. Путин призвал спецслужбы готовиться с к противодействию атакам боевиков. Он подчеркнул, что при необходимости будут проводиться совместные операции.

Американские войска покинули Афганистан осенью этого года. Еще до вывода войск сторонники радикального движения «Талибан»* начали захватывать провинции страны, а после вошли в Кабул. Действующее правительство и военные арабской республики сбежали. Талибы* объявили о формировании временного правительства, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН.

*"Талибан», ИГИЛ — террористические организации, запрещенные в России