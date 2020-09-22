Подведены итога конкурса WorldSkills Russia-2020

Несмотря дистанционно-очный формат из-за пандемии COVID-19, VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стал самым масштабным в истории не только российского, но и мирового движения. В нем приняло участие более трех тысяч человек.

Соревнование проходило 6–12 сентября и стало настоящим вызовом для организаторов, которые первыми в мире с успехом создали и применили принципиально новую технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. Среди участников было около тысячи юниоров и иностранные конкурсанты. Экспертное мнение высказали более 700 человек.

Президент России Владимир Путин приветствовал участников национального финала телеграммой. Он подчеркнул, что несмотря на онлайн-формат, мероприятие стало по-настоящему значимым событием.

«Убежден, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек», — написал глава государства. Путин поздравил победителей и пожелал им всего наилучшего.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в обращении к финалистам конкурса подчеркнула, что движение WorldSkills Russia прочно вошло в жизнь страны. Он стало частью нацпроектов «Образование», «Демография» и «Производительность труда». По ее данным, еще в 2018 году число участников движение составляло 963 тысячи человек, к 2021 году ожидается уже один миллион 200 тысяч человек.

В номинации «Абсолютный чемпион» была награждена Москва. Наибольшее количество баллов также набрали Республика Татарстан, Кузбасс и Московская область. «Самым юным конкурсантом» стала десятилетняя Дарья Михневич, участница компетенции «Администрирование отеля».