Washington Post рассказала, почему Байден не звонит Зеленскому

Президент США Джо Байден откладывает разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Белый дом пытается побудить главу Украины к более решительной борьбе с коррупцией, считают в Washington Post.

Газета отмечает, что в феврале госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации экономических реформ и соблюдения принципа верховенства закона».

В марте Белый дом ввел санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, «посылая недвусмысленный сигнал в отношении своих ожиданий», сказано в редакционной колонке.

Борьба с коррупцией жизненно важна для стабилизации украинской экономики и «сохранения хрупкой независимости» республики от России, отмечают авторы.

Газета считает, что Зеленский пытается соответствовать ожиданиям Байдена. Речь идет об отключении трех телеканалов, связанных с оппозиционером Виктором Медведчуком, об уголовных делах против бывшего руководства Приватбанка и о попытке провести судебную реформу.