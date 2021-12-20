WarGonzо: спецназ НАТО попытался прорваться в Приднестровье

Спецназ Германии и Великобритании попытался проникнуть на территорию Республики Приднестровье. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники.

«По известным данным, военнослужащие альянса были заброшены на территорию ПМР под видом силовиков из Молдавии, в зону безопасности в Дубоссарском районе», — говорится в сообщении.

Инцидент случился 2 декабря. Источник уточнил, что целью солдат НАТО была отработка возможной высадки диверсантов в этом районе. Приднестровские пограничники проявили бдительность и не позволили неприятелю проникнуть на их землю.

Непризнанное государство Приднестровская Молдавская Республика объявило о своей независимости от Молдавии в 1990 году на фоне распада СССР. В настоящий момент на этой территории проживают порядка 460 тысяч человек.

Ранее президент республики Вадим Красносельский заявил о том, что его государству не обойтись без широкой поддержки со стороны России.