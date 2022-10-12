Президент ОАЭ рассказал Путину о позиции Украины по некоторым вопросам | 360°

Власть 12 октября 2022, 07:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Президент ОАЭ рассказал Путину о позиции Украины по некоторым вопросам WAM: президент ОАЭ на встрече с Путиным рассказал о позиции Украины по некоторым вопросам Kremlin.ru

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге прошли переговоры президента ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили в том числе позицию Украины по некоторым вопросам, сообщило агентство WAM.

«ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам», — сообщили журналисты.

Реклама

Встреча прошла 11 октября в Константиновском дворце впервые за три года, так как действовали ограничения в связи с пандемией. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в мире и развитие двусторонних отношений. По данным Кремля, в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился на 65%, а этом году — на 17%.

Реклама

Владимир Путин рассказал об обстановке на Запорожской АЭС и заявил, что ценит дипломатические усилия ОАЭ.

Журналисты заметили необычную деталь — Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришел на переговоры в традиционной арабской одежде, кроссовках и носках с логотипом известного спортивного бренда.

0 0 0 0 0 0