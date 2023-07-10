Власть 10 июля 2023, 15:17 Взыскание просрочки по кредитам для жителей новых регионов отложили в России Путин подписал закон о запрете требовать просрочки по кредитам с людей из новых регионов Unsplash

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает требовать до 2026 года просроченные долги с жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской областей по кредитам и займам. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон призван защитить законные интересы и права жителей этих четырех новых регионов. Поэтому до 1 января 2026 года с них запрещено требовать возврат просроченных задолженностей. Речь идет об обязательствах, которые возникли до 30 сентября 2022 года.

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Запрет коснется только задолженности людей перед микрофинансовыми и кредитными организациями. Он не распространится на долги по займам индивидуальных предпринимателей, за услуги ЖКХ и долги между физическими лицами.

Решение вступит в силу спустя 10 дней после его официальной публикации. Также Путин подписал закон об упрощении открытия счетов в российских банках для иностранных граждан.