Пушков написал на своей странице в Twitter, что Штаты начинают сыпаться.

«Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу», — перечислил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

По его мнению, нельзя сравнивать Майдан с тем, что сейчас происходит в Америке. Он напомнил, что события 2014 года на Украине были управляемой историей с местными политическими лидерами, которых напрямую поддерживали из-за рубежа.

«Майдан затевался ради свержения украинской власти. <…> Я не думаю, что демократы это специально придумали и подложили под Трампа. Это взорвалась этническая бомба в США», — выразил уверенность Пушков.