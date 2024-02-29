Важное 29 февраля 2024, 12:18 Взгляд в будущее. Путин охарактеризовал послание Федеральному собранию Путин назвал каждое послание Федеральному собранию взглядом в будущее

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Каждое послание Федеральному собранию со стороны президента России является взглядом в будущее. Об этом в ходе выступления в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

«Каждое послание Федеральному собранию, прежде всего, — взгляд в будущее. Сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах», — сказал Путин.

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Президент отметил, что такая программа действий и мер во многом формировалась и в ходе поездок в регионы, прямого взаимодействиями с инженерами, врачами, волонтерами и многодетными семьями.

«Такие мероприятия готовятся, но реальные потребности прорываются в реальных беседах. Предложения граждан стали основой и стержнем тех инициатив, которые прозвучат и сегодня», — добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина в ходе послания будут анализировать во всем мире.