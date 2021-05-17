Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал возможность обсуждения вопроса «Северного потока — 2» на встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. С выводами специалиста ознакомилось «Утро.ру».

«Сам факт, что Блинкен хочет обсудить эту тему с Лавровым, вызывает осторожный оптимизм», — заметил Кортунов.

Он напомнил, что раньше позиция США была в том, что с РФ вообще нечего обсуждать, а строительство газопровода остановить во что бы то ни стало. Эксперт выразил надежду, что намерение Блинкена обсудить СП-2 говорит о наличии у Штатов каких-заготовок, нацеленных на достижение компромисса по этому вопросу.