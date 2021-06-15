«Вызывает гомерический хохот». Сенатор раскритиковал идею Украины обложить налогами Крым

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала идею украинского правительства обложить крымчан налогами, передала «Вечерняя Москва».

«Составленный депутатами Верховной рады законопроект об отмене свободной экономической зоны „Крым“ уже никого не удивляет, а лишь вызывает гомерический хохот», — заявила она.

Ковитиди также выразила мнение, что украинским политикам нечем заняться, и они не обращают внимание на проблемы внутри страны. Она добавила, что к таким предложениям нельзя относиться серьезно и отметила, что этот закон может нанести значительный экономический ущерб.