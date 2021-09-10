Вызов посла США в МИД РФ объяснили в американской дипмиссии

Посол США в России Джон Салливан, которого в пятницу вызвали в МИД РФ, встретился с замглавы ведомства Сергеем Рябковым и обсудил двусторонние отношения. Об этом в американской дипмиссии сообщили РИА «Новости».

Салливан встречался с Рябковым, чтобы обсудить ряд вопросов, касающихся стремления президента США Джо Байдена к выстраиванию стабильных и предсказуемых отношений. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц.

Ранее со ссылкой на дипломатический источник в Москве сообщалось, что Салливана вызвали в министерство иностранных дел из-за вмешательства США в российские выборы. Эта информация получила подтверждение. На сайте МИД сообщили, что в ходе беседы было заявлено о наличии неопровержимых доказательств нарушений «цифровых гигантов» США российского законодательства в контексте подготовки к грядущим выборам.

«В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что вызов посла мог быть связан с отказом США в аккредитации российских журналистов на мероприятие в связи с годовщиной терактов 11 сентября.

Американский посол в пятницу приехал в МИД, где пробыл около 20 минут.