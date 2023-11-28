Власть 28 ноября 2023, 07:16 Вывоз зерновых из России могут запретить «Известия»: правительство РФ рассмотрит введение запрета на экспорт зерновых Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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В России могут ввести временный запрет на экспорт зерновых — пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи. Соответствующее предложение Минсельхоз направит в Минэкономразвития и Минпромторг, если запасы зерновых снизятся до критического уровня, сообщили «Известия».

Министерству сельского хозяйства поручили вести мониторинг. Критическую отметку, после которой нужно будет принять меры, определили на уровне 10 миллионов тонн — этого хватит примерно на полтора месяца. Если предложение поступит, Минпромторг и Минэкономразвития будут обязаны рассмотреть его в течение недели.

В Министерстве промышленности и торговли изданию подтвердили проведение заседания рабочей группы по этой теме. В Минсельхозе же отметили, что ежемесячный мониторинг остатков зерновых действительно ведется и «автоматический запрет» на экспорт могут ввести в случае достижения упомянутого минимума запасов, однако добавили, что с учетом прошлогодних остатков и высокого урожая этого года запасов в любом случае хватит для обеспечения продовольственной безопасности. Комментарий от Минэкономразвития пока не поступил.