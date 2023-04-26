Власть 26 апреля 2023, 01:18 «Вывод на 120 миллионов». Захарова высмеяла статью Госдепа со своей биографией Захарова иронично оценила свою «биографию» на сайте Госдепа РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения, которые изложили в опубликованной на сайте Госдепа США биографии. Своим мнением она поделилась в авторской колонке для «Известий».

Захарова отметила, что теперь она стала первым руководителем пресс-службы МИД в мире с личной страницей на сайте Госдепа. К тому же, Вашингтон потратил на новый жанр с названием «профиль» 120 миллионов долларов.

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«Не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов», — написала она.

В своей статье Мария Захарова также опровергла фейки о себе и обратилась к Госдепу США с просьбой обратить внимание на реальную ложь в дипломатии. Речь идет о пробирке с якобы биологическим оружием госсекретаря Колина Пауэлла. Американский дипломат продемонстрировал пробирку, внутри которой был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения на заседании ООН.

Ранее Захарова раскритиковала главу Министерства иностранных дел Дании Ларса Леке Расмуссена за отказ пустить российскую делегацию к местам взрывов на газопроводах «Северный поток — 2».