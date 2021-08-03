Высылку российских дипломатов из США объяснили в Госдуме

Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа обсудил с изданием Lenta.ru высылку 24 российских дипломатов из Соединенных Штатов.

Депутат напомнил о решении РФ ввести запрет на принятие на работу россиян в американских посольствах, что привело к сокращению аппарата консульской службы.

«Потому, полагаю, высылка наших дипломатов связана именно с этим вопросом — это ответные действия со стороны США», — предположил парламентарий.

По его мнению, это решение нуждается в дополнительном обсуждении, поскольку мировая повестка меняется и появляются новые вопросы, которые предполагают обсуждение, а также сотрудничество с Россией и США.

«У нас сейчас очень много работы: мы приступили к обсуждению определенных стратегических моментов, связанных с вооружением, на повестке также проблемы кибербезопасности», — уточнил Чепа.