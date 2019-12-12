Высылку немецких дипломатов прокомментировали в Дипакадемии

«Это будет вопрос, связанный с предъявлением соответствующих требований о высылке двух сотрудников посольства Германии в Москве. Приглашение посла в Министерство иностранных дел Российской Федерации связано с многосторонними проблемами», — сказал дипломат.

МИД ФРГ на ответные меры российской стороны отреагировал негативно, назвав решение, принятое Москвой «неоправданным», написал сайт RT.

Так Министерство иностранных дел Германии отреагировало на объявление персонами нон грата двух немецких дипломатов. В свою очередь, это было ответным шагом на высылку сотрудников российского посольства в Берлине. МИД ФРГ заявляло, что Россия не оказывала должного содействия в расследовании убийства гражданина Грузии в немецкой столице.

По словам Сурмы, Россия давно запрашивала выдачу преступника, а также обращалась с соответствующим запросом в Интерпол.

«В итоге, как всегда в таких случаях, Интерпол, или другие структуры международного формата, выделяют политическую составляющую и не объявляют в международный розыск. Похожие прецеденты были с разными странами по разным поводам. Здесь кроме высылки сотрудников немецкого посольства в Москве будут обсуждаться потенциальные пункты для разрешения подобных ситуаций более мирным путем, без таких ангажированных поступков, как высылка дипломатов», — рассказал Сурма.