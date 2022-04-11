Российская сторона не изменит свою позицию по Украине, несмотря на продолжающиеся высылки своих дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. А сразу всех не объявляют, в надежде, что мы позицию, что ли, изменим? Не изменим», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также обратилась в сообщении к французскому Министерству иностранных дел. По словам Захаровой, если бы дипломаты Франции хотя бы один раз за восемь лет увязали бы исполнение Украиной Минских соглашений даже с риском введения санкций, то смогли бы добиться мира и стабильности в Европе.

Ранее российские дипломаты стали персонами нон грата в Японии. МИД страны решил выслать восемь сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио. Официальный представитель МИД РФ предупредила, что японцам стоит приготовиться к ответным мерам.

О высылке российских дипломатов из страны заявила и Черногория. Сотрудников посольства обязали покинуть государство в течение недели.