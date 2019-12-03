  • Выступление Путина в Олимпийском университете началось с выключенного микрофона

    03 декабря 2019, 19:32

    Алексей Сахаров

    Президент России Владимир Путин на торжественном заседании, посвященном 10-летию Российского международного олимпийского университета (РМОУ), приветственное слово начал произносить в выключенный микрофон. Ошибку быстро исправили.

    О досадном промахе техников сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева. Там же она выложила видео этого происшествия.

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    «И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер», — пошутила журналистка.

    Сам президент на промах отреагировал с юмором и тактом. Он просто повторил первые слова своей речи заново.

    «Еще раз? Хорошо», — согласился глава государства. Его слова зал встретил аплодисментами.

    Глава государства 3 декабря, в Международный день инвалидов, встретился с российскими спортсменами-паралимпийцами. Собрание прошло во время посещения российским лидером РМОУ. К слову, вуз в этом году отметил 10-летие с момента создания. Попечительский совет университета возглавляет Владимир Путин, напомнили в пресс-службе Кремля.