Выступление Путина в Олимпийском университете началось с выключенного микрофона
О досадном промахе техников сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева. Там же она выложила видео этого происшествия.
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«И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер», — пошутила журналистка.
Сам президент на промах отреагировал с юмором и тактом. Он просто повторил первые слова своей речи заново.
«Еще раз? Хорошо», — согласился глава государства. Его слова зал встретил аплодисментами.
Глава государства 3 декабря, в Международный день инвалидов, встретился с российскими спортсменами-паралимпийцами. Собрание прошло во время посещения российским лидером РМОУ. К слову, вуз в этом году отметил 10-летие с момента создания. Попечительский совет университета возглавляет Владимир Путин, напомнили в пресс-службе Кремля.