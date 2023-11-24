Власть 24 ноября 2023, 18:38 Выступление Путина на Всемирном русском народном соборе подтвердили в Кремле Песков: Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Там действительно Путин выступит», — сказал он.

Реклама

Представитель Кремля также добавил, что «каждое выступление Владимира Путина очень важное».

Всемирный русский народный собор состоится в Москве с 27 по 28 ноября под председательством патриарха Кирилла. Темой съезда станет «Настоящее и будущее Русского мира».

Впервые мероприятие провели 30 лет назад. В состав собора вошли лидеры традиционных религий, чиновники, общественные, научные и культурные деятели.

Ранее Песков анонсировал большую пресс-конференцию президента России. Также он заверил, что послания Путина Федеральному собранию стоит ожидать своевременно.