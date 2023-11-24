24 ноября 2023, 18:38
Выступление Путина на Всемирном русском народном соборе подтвердили в Кремле
Песков: Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе
Президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Там действительно Путин выступит», — сказал он.
Реклама
Представитель Кремля также добавил, что «каждое выступление Владимира Путина очень важное».
Всемирный русский народный собор состоится в Москве с 27 по 28 ноября под председательством патриарха Кирилла. Темой съезда станет «Настоящее и будущее Русского мира».
Впервые мероприятие провели 30 лет назад. В состав собора вошли лидеры традиционных религий, чиновники, общественные, научные и культурные деятели.
Ранее Песков анонсировал большую пресс-конференцию президента России. Также он заверил, что послания Путина Федеральному собранию стоит ожидать своевременно.
Кремль
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама