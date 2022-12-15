Власть 15 декабря 2022, 16:51 Выступление Путина на Совете по нацпроектам не было посланием Федеральному собранию — Песков Песков: в выступлении Путина на Совете по нацпроектам много общего с посланием парламенту Пресс-служба Кремля

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Объемное выступление российского лидера Владимира Путина на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря не было посланием Федеральному собранию, хотя и было много общего, сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По содержанию и объему поставленный задач и озвученных инициатив, отметил он, фактически в выступлении было много общего с посланием парламенту.

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«За последние несколько месяцев были и другие содержательные выступления главы государства. Но все же это не послание», — сказал Песков.

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Во время выступления президент обсудил важные социальные, экономические и другие направления. В частности, он поручил поработать над увеличением материального благополучия жителей страны. Рост зарплат в грядущем году должен выйти на такой уровень, чтобы в России уменьшилось число бедных людей. Также российский лидер заявил о необходимости увеличить число новых рабочих мест.

Путин добавил, что страна ни в коем случае не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, несмотря на старания западных представителей.