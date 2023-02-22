Власть 22 февраля 2023, 12:41 Выступление Байдена доказало обоснованность приостановки участия России в ДСНВ — МИД Замглавы МИД Рябков: в политике США по отношению к РФ нет и проблесков здравого смысла

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Выступление президента США Джо Байдена в Польше продемонстрировало обоснованность решения России приостановить участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил щамглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что политика Соединенных Штатов по отношению к России лишена здравого смысла.

«Никаких проблесков здравого смысла в политике США в отношении России не просматривается», — процитировал замминистра ТАСС.

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Рябков добавил, что Россия может пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ только когда увидит, что завершилась «бездумная антироссийская кампания США».

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Российская сторона намерена бдительно следить за дальнейшими действиями Соединенных Штатов и их союзников по контролю над вооружениями и в случае необходимости готова принять контрмеры, подытожил заместитель главы МИД.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля и оперативно внес проект в Госдуму. Парламент уже принял соответствующий закон.

Во время вчерашнего визита в Польшу Джо Байден заявил, что США не собирались нападать на Россию, и обратился к россиянам с призывом остановить спецоперацию и защитить демократию.