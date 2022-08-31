Выступившим против спецоперации артистам предложили запретить выступать в России

В Крыму высказались за запрет выступлений знаменитостей, которые против спецоперации России на Украине. Власти региона заявили, что видеть таких артистов будет оскорблением.

С инициативой выступил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, сообщил ТАСС.

Многие из не поддержавших спецоперацию артистов уехали из России. Те, кто уже успел вернуться, продолжили давать концерты. Константинов призвал запретить их выступления на федеральном уровне.

«Для нас будет оскорблением видеть их. Не в тюрьму их, но лишить права публично выступать», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета Крыма посоветовал некоторым знаменитостям «жить как пенсионеры».

Ранее заслуженная артистка Республики Тыва Вика Цыганова прокомментировала возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Она заявила, что переехавшие за границу забыли, где их родина.

«Наверное, Алле Борисовне тоже надо было определиться, где ее родина. Дай бог ей здоровья!» — сказала Цыганова.