«Высокое доверие и честь». Кадыров проводил на Украину самых подготовленных бойцов

Бойцы полка полиции спецназначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова примут участие в спецоперации России на Украине. Военных лично проводил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров в своем Telegram-канале назвал военнослужащих полка одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов. Ими командует Герой России Замид Чалаев.

«В своем напутствии я отметил значимость задач, которые ставит перед ними <…> Владимир Путин. Каждый уважающий себя боец должен с честью оправдать оказанное ему высокое доверие и выполнить приказ командования максимально качественно и оперативно», — написал Кадыров.

Он добавил, что от этого в том числе зависит будущее российского и украинского народов.

Глава Чечни подчеркнул, что военнослужащие укомплектованы самым современным оружием и экипировкой.

«В случае нештатных ситуаций у них всегда есть возможность позаимствовать вооружение у господина Байдена, который наладил для наших бойцов бесплатные поставки на Украину», — заключил Кадыров.