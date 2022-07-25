Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму

Власти Крыма продлили на полуострове действие высокого (желтого) уровня террористической опасности до 20:00 9 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июля 2022 года до 20:00 9 августа 2022 года на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности», — написал Аксенов.

Он отметил, что в регионе сохраняется спокойная обстановка, безопасность жителей и гостей обеспечивают правоохранительные органы и силовые структуры. Ситуация находится под контролем органов всех уровней власти.

Минобороны Украины пригрозило использовать РСЗО HIMARS для ударов по Крыму. Также представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий намекнул на «активное использование Черноморского флота РФ».