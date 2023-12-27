Власть 27 декабря 2023, 18:50 Высокий смысл наставничества нашел отражение в работе помогающих Донбассу регионов — Путин Путин: благородный смысл наставничества нашел отражение в работе регионов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Люди, работающие наставниками, верят в передачу опыта и знаний, а также сохранение традиций и ценностей, отметил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета. По его словам, смысл наставничества хорошо иллюстрирует работа регионов, помогающих Донбассу.

«Высокий и благородный смысл наставничества находит свое отражение в работе наших регионов, предприятий, вузов, учреждений здравоохранения, которые берут шефство, помогают своим коллегам из Донбасса и Новороссии», — подчеркнул глава государства.

Реклама

Он добавил, что в эту работу включаются люди всех возрастов и профессий — от военнослужащих и состоявшихся специалистов до студентов и даже школьников.

На заседании президент предложил учредить новую награду для наставников. Он заявил, что наставничество ни в коем случае нельзя загонять в рамки бюрократии, и выразил надежду на то, что Россия сможет создать все необходимые условия для сохранения живого духа этого движения.