Власть 23 мая 2023, 17:00 Высказывания Путина о борьбе с терроризмом сочли по-прежнему актуальными Песков назвал актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом РИА «Новости»

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Высказывания президента России Владимира Путина 20-летней давности о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность до сих пор. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х годов — прим. ред.) имеет актуальность и сейчас», — обратил внимание представитель Кремля.

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Он напомнил фразу российского лидера в отношении террористов — «мочить в сортире».

Касаясь необходимости ужесточать риторику в отношении украинских диверсантов, Песков подчеркнул, что «дело в действиях».

По словам представителя Кремля, высказывания Путина в отношении терроризма не утратили своей значимости 20 лет спустя.

Ранее Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. Об этом российский лидер заявил в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.