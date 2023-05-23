23 мая 2023, 17:00
Высказывания Путина о борьбе с терроризмом сочли по-прежнему актуальными
Песков назвал актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом
Высказывания президента России Владимира Путина 20-летней давности о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность до сих пор. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х годов — прим. ред.) имеет актуальность и сейчас», — обратил внимание представитель Кремля.
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Он напомнил фразу российского лидера в отношении террористов — «мочить в сортире».
Касаясь необходимости ужесточать риторику в отношении украинских диверсантов, Песков подчеркнул, что «дело в действиях».
По словам представителя Кремля, высказывания Путина в отношении терроризма не утратили своей значимости 20 лет спустя.
Ранее Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. Об этом российский лидер заявил в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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