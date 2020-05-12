«Высидеть положенный срок»: министр культуры России рассказал о лечении от коронавируса

По словам министра, работать и общаться с коллегами она начинает вечером, когда температура не такая высокая. Ольга Любимова отметила, что когда все находятся на самоизоляции совсем выпадать из жизни курируемого ведомства на две недели ей не хочется.

В больницу руководитель министерства культуры не собирается. Она пояснила, что заболевание у не протекает не настолько тяжело, чтобы занимать место в медицинском учреждении. Оно предназначено для тех, кто действительно в этом нуждается.

«Мне предстоит высидеть, что очень сложно, конечно, весь положенный срок, но, надеюсь, все этим и ограничится», — пояснила Ольга Любимова.

Министр культуры Ольга Любимова стала третьим членом правительства России с подтвержденным коронавирусом. Первым стал глава кабинета министров Михаил Мишустин. 30 апреля он сообщил об этом Владимиру Путину по видеосвязи. Тогда же премьер попросил президента передать полномочия по руководству правительством первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

На следующий день в больницу увезли главу Минстроя Александра Якушева. Проведенный тест подтвердил, что глава ведомства заразился коронавирусом.

О диагнозе Ольги Любимовой стало известно 6 мая. Ее пресс-секретарь Анна Усачева заявила, что у министра легкая форма заболевания, поэтому госпитализация ей не нужна.