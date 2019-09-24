Вышинский станет экспертом СПЧ

Вышинский будет работать в комиссии СПЧ по вопросам защиты прав россиян за рубежом, заявил глава комиссии Александр Брод.

Ранее Вышинский встретился с членами комиссии и обсудил обмен заключенных между Россией и Украиной, в рамках которого он вернулся на родину.

Я предложил Кириллу продолжать сотрудничество с нашей комиссией, стать ее постоянным экспертом в вопросах защиты прав журналистов, освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом. Александр Брод член СПЧ

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По словам Брода, глава РИА «Новости Украина» принял это предложение и пообещал «по возможности» участвовать в заседаниях комиссии, выступая в роли эксперта по Украине и другим странам.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и госизмене. Журналист вернулся в Россию 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными «35 на 35».