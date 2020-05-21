Вышинский: на выборах президента Украины действовал протестно

«Мое голосование было два раза протестным: в первом туре голосовал за кандидата, который вышиб бы Порошенко и не пустил его во второй тур, но не вышло. А во втором туре у меня уже не было другого варианта, кроме как голосовать не за Порошенко», — пояснил Вышинский.

По информации РИА ФАН, он надеялся на изменение ситуации в стране вместе со сменой главы государства.

«Я рассчитывал, что по решению Конституционного суда моя статья за госизмену, которая мне инкриминируется, начала предполагать, что можно выйти под залог, находиться на свободе. Зеленский напрямую сказал: „Освобождение Вышинского зависит не от закона, а от политического решения“», — заключил Вышинский.