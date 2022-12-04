Власть 04 декабря 2022, 01:48 «Выродки важнее великих». Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме Депутат Госдумы Слуцкий: Украина решила уничтожить память обо всем русском РИА «Новости»

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Украинцы решили выжечь память обо всем русском. Так прокомментировал новость о переименовании улиц в Изюме депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Его возмутили новые предложенные варианты: Бандера вместо Пушкина, Петлюра вместо Суворова.

«Ничего нового — для украинского фашиствующего режима выродки важнее великих», — написал он.

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Слуцкий также посмеялся над новым именем Камчатской улицы. Ее решили назвать в честь Аляски. По мнению депутат, ирония заключается в том, Аляска когда-то была русской. Он назвал всю эту задумку «наркотическим бредом в стиле Зеленского».

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Ранее власти города Изюма в Харьковской области заявили о переименовании 22 улиц. Например, улица Пролетарская станет Лондонской, улица Тургенева — улицей Джохара Дудаева, а Московская станет носить имя Ивана Мазепы.

Также на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением официально переименовать Россию в Московию, а слово «русский» заменить на «московский».