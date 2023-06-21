Власть 21 июня 2023, 18:59 Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы Путин получил наручные часы в подарок от военного летчика на встрече в Кремле Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с выпускниками военных вузов. Подполковник Илья Мельников из 559-го бомбардировочного авиационного полка подарил главе государства счастливые наручные часы. Об этом сообщил ТАСС.

В момент неформального общения летчик спросил Путина. может ли он сделать президенту подарок. Получив одобрение, Мельников снял с руки авиационные наручные часы и протянул главе государства.

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Путин с удовольствием принял подарок и признался, что как раз забыл свои часы.

«Вышел из помещения, думаю, блин, где часы-то. Спасибо!» — сказал Путин.

Мельников пояснил, что часы счастливые. На них есть гравировка от боевых товарищей. Но главное — это большой налет. С самых сложных заданий часы всегда возвращались целыми.

Когда президент надел часы на руку, подполковник прочел стихотворение собственного сочинения, посвященное летчикам-бомбардировщикам.

Ранее на встрече с выпускниками военных вузов российский лидер обратил внимание на качественную работу авиации в зоне спецоперации.