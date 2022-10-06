Духовые музыкальные инструменты начали выпускать в Нижнем Новгороде | 360°

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Духовые музыкальные инструменты начали выпускать в Нижнем Новгороде

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Реставрационно-производственный центр ООО «Ателье Гончарова» начал производить духовые музыкальные инструменты. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

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Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что в местных музыкальных училищах есть потребность в обновлении оборудования. Теперь они смогут закупить инструменты в Нижнем Новгороде. Кроме того, благодаря этому на производстве появилось 22 новых рабочих места, число которых в будущем вырастет до 50.

Заводы

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