Духовые музыкальные инструменты начали выпускать в Нижнем Новгороде | 360°

Власть 06 октября 2022, 13:07 Поделиться Telegram

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Viber Духовые музыкальные инструменты начали выпускать в Нижнем Новгороде

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Реставрационно-производственный центр ООО «Ателье Гончарова» начал производить духовые музыкальные инструменты. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

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Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что в местных музыкальных училищах есть потребность в обновлении оборудования. Теперь они смогут закупить инструменты в Нижнем Новгороде. Кроме того, благодаря этому на производстве появилось 22 новых рабочих места, число которых в будущем вырастет до 50.

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