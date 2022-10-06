Духовые музыкальные инструменты начали выпускать в Нижнем Новгороде | 360°

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Подмосковье
06 октября 2022, 14:02
Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при перебоях в отоплении
Общество
06 октября 2022, 14:02
Протокол о дискредитации ВС РФ составили на педагога нижегородского вуза за неудачный совет студентам
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Спецоперация
06 октября 2022, 13:56
Территория Кременной полностью освобождена — посол ЛНР
Власть
06 октября 2022, 13:55
Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям
Армия
06 октября 2022, 13:51
Фейк: в России мобилизуют в два-четыре раза больше человек, чем заявляло Минобороны
Подмосковье
06 октября 2022, 13:48
Сети теплоснабжения отремонтировали в четырех населенных пунктах Богородского округа
Эксклюзив
06 октября 2022, 13:48
«Я за Родину». Получивший повестку россиянин — об участии в спецоперации
Транспорт
06 октября 2022, 13:45
Россия запаслась автомобильными шинами на 9 месяцев
Спецоперация
06 октября 2022, 13:44
Военных пенсионеров разрешили призывать на СВО в качестве добровольцев