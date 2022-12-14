Власть 14 декабря 2022, 03:04 Выпуск деталей для импортозамещения увеличится в ОЭЗ «Технополис Москва»

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Компания «Аддитивный инжиниринг», которая является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», планирует увеличение выпуска деталей для импортозамещения в сфере промышленности. Об этом сообщило издание «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что предприятие приобрело новое оборудование для 3D-печати.

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«Так компания сможет обеспечить растущий спрос предприятий из различных отраслей на инженерные детали», — пояснил Овчинский.

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Он уточнил, что в первую очередь речь идет о сферах металлообработки, машино- и авиастроения.