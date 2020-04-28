Россия за месяц существенно нарастила производство медицинских товаров, таких как аппараты искусственной вентиляции легких, защитных масок и защитных костюмов. При этом почти весь месяц был объявлен нерабочим, но губернаторы на местах смогли мобилизовать промышленные предприятия. Об этом на совещании с главами регионов заявил президент России Владимир Путин.

«Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Цифры растут постоянно. Так, аппаратов ИВЛ в начале годы выпускалось 60−70 единиц в месяц. В апреле — больше 800, а мае — 2500. Производство защитных масок увеличилось с 800 тысяч в сутки до 8,5 миллионов», — заявил российский лидер.

Производство защитных костюмов для врачей продолжает расти. Если в марте производили только около трех тысяч, то к концу апреля уже 100 тысяч единиц. По прогнозам в середине мая производство увеличиться до 150 тысяч.

«Это все еще мало и недостаточно. Поручаю правительству и Минпромторгу организовать работу так, чтоб ежедневно наращивать производство», — заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что регионы получили задачу к сегодняшнему дню развернуть 95 тысяч специализированных коек для лечения коронавирусной инфекции. При этом регионы сделали даже больше — поставив 116 тысяч коек. Однако президент пояснил, что это только общие цифры по стране. Важно, чтобы каждый регион был готов принимать больных граждан.