Власть 10 сентября 2023, 21:30 Выполнение наказов избирателей назвали самой сложной работой после победы на выборах Медведев призвал победителей выборов выполнить наказы избирателей РИА «Новости»

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Кандидаты от партии «Единая Россия» завершившихся в стране выборах провели более 860 тысяч встреч с избирателями за время своих кампаний. Они находились в постоянной связи с жителями и получали от них наказы. Об этом заявил председатель партии и заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в губернаторы.

Он подчеркнул, что количество проведенных встреч даже сложно себе представить, но каждый из участников голосования выслушал предложения и пожелания от жителей и дал им свои обещания по реализации их чаяний.

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«Сегодня этот рубикон перейден и наступает самая сложная часть — исполнение обещаний. Надеюсь, что все, кто получит мандат, кто получит соответствующую должность будут свято придерживаться своих обещаний», — заявил Медведев.

Председатель партии добавил, что рассчитывает на то, что большая часть обещаний реализуется в рамках народной программы «Единой России».

Медведев подчеркнул, что среди поддержанных партией кандидатов на прошедших выборов 100 человек принимали участие в специальной военной операции. Они баллотировались на посту депутатов всех уровней.

«Поэтому проблематика, связанная с СВО была одной из важнейших, которая поднималась и обсуждалась в ходе предвыборных встреч. В ходе обсуждения, которые вели наши кандидаты, помощь участникам СВО, забота о близких и масса других вопросов — все они являются актуальными и важными», — добавил он.

Председатель партии добавил, что впервые в истории выборы в региональные парламенты прошли на новых территориях России. Это означает, что там сформируется легитимная и полноценная власть. Медведев подытожил, что теперь остается только дождаться итогов голосования, но уже сейчас можно сказать, что партия выступила достойно.

Голосование в России прошло с пятницы 8 сентября, по воскресенье, 10 сентября. Жители 21 региона выбирали губернаторов, в пяти субъектах прошли довыборы в Госдуму по одномандатным округам. В 20 областных парламентах выбирали депутатов и в 11 регионах жители определились с новым составом местных представительных органов муниципальной власти.