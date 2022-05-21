Выплаты по вынесенным решениям ЕСПЧ в отношении России предложили проводить только в рублях

Авторы законопроекта о «разводе» с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) договорились о поправках, согласно которым выплаты по уже вынесенным решениям в отношении России будут проводиться только в рублях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Новый текст будет подготовлен ко второму чтению.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о „разводе“ с ЕСПЧ, что по решениям которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы) выплаты будут производится только в рублях. При этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», — написал Клишас.

Ранее депутаты Госдумы предложили установить предельный срок для исполнения постановлений ЕСПЧ в России. Законопроект предлагает не исполнять постановления, вынесенные после 16 марта 2022 года. Это дата принятия решения о прекращении членства России в Совете Европы.