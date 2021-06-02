Выплаты по 10 тысяч рублей для школьников дадут и семьям с шестилетками

Выплату по 10 тысяч рублей должны получить также те семьи, в которых дети пошли в школу в шесть лет. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.

«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — сказал глава российский лидер на совещании с правительством.

Он обратил внимание правил внимание, что в первоначальном тексте документа возможность получить 10 тысяч рублей в качестве поддержки была только у семей, где детям уже исполнилось шесть лет до марта текущего года.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля заявил, что государство должно выплатить единовременно по 10 тысяч рублей семьям, где растут школьники или будущие первоклассники. Премьер-министр распорядился, чтобы эти деньги должны перевели всем адресантам до 17 августа.