Утверждена административная ответственность за сокращение выплат алиментов

Верховный суд России на очередном пленуме принял постановление, детально разъясняющее ответственность за неуплату алиментов. Как минимум, она предусматривает санкции в рамках КоАП. Отец ребенка больше не сможет безнаказанно перечислять на его содержание 100-200 рублей. Он обязан полностью погашать счет, указанный судом.

Документ опубликован на сайте Верховного суда России. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил «Российской газете», что необходимость детальной проработки наказания вызвана тем, что граждане часто занижают размеры алиментов. Они выплачивают минимальные суммы и уходят от ответственности.

Об этой же проблеме говорили на коллегии Федеральной службы судебных приставов министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате», — цитирует его издание.

В принятом документе подчеркивается, что гражданин, не выплачивающий алименты в полном объеме, подлежит привлечению к административной ответственности в том случае, если установлен факт умышленной неполной их уплаты.

Первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной ответственности. Повторно — к уголовной.

Ранее Верховный суд утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов. В него вошли болезнь и призыв в армию. Проживание с получателем выплат как уважительная причина не расценивается.