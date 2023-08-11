Власть 11 августа 2023, 18:57 «Выигрываем по всем фронтам». Кадыров объяснил, почему России не нужны переговоры Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она выигрывает по всем фронтам РИА «Новости»

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Россия не нуждается в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, потому что она и так выигрывает «по всем фронтам». Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что очень многие страны сегодня говорят о переговорах между Россией и Украиной и даже предлагают конкретный план. Однако чеченский лидер с ними не согласен.

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«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. <…> Мы выигрываем <…> как на поле боя, так и на международной политической арене», — написал он.

По его мнению, те, кто придвигает идею переговоров, хотят втянуть Россию в долгий и ненужный процесс, пытаясь выиграть время. Они надеются, что Украине удастся переломить ход СВО.

Ранее Кадыров заявил, что обстановка в зоне спецоперации стабильная. В настоящий момент на службе находится более семи тысяч бойцов из Чечни, и они «готовы отразить любую атаку врага», заявил глава республики.