Власть 18 января 2023, 13:46 Выход из конвенции Совета Европы не остановит Россию в борьбе с коррупцией Глава МИД Лавров заявил о продолжении борьбы с коррупцией после выхода из Совета Европы РИА «Новости»

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Прекращение действия конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией не означает, что Россия прекратит свою борьбу с недобросовестными чиновниками. Как сообщил ТАСС, такое заявление в ходе пресс-конференции сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что есть целый ряд международных договоров, для которых стране не нужно оставаться членом организации.

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«Мы не хотим в соответствующем органе сидеть на приставном стуле и выслушивать западные нотации», — пояснил министр.

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Глава МИД напомнил, что Совет Европы, как и другие страны Запада, выстроил дискриминационные препятствия для работы российских представителей. Терпеть такого отношения никто не стал, поэтому Россия вышла из состава организации и приняла решение о денонсации ряда соглашений, в том числе из конвенции по противодействию коррупции.

Лавров подчеркнул, что прекращение действия международного договора не означает того, что Россия остановила борьбу со взятками и откатами.

Россия вышла из состава Совета Европы в марте 2022 года еще до вынесения решения со стороны организации.

В минувший вторник 17 января, президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия международных договоров, подписанных в Совете Европе. Среди них — Конвенция о защите прав человека и основных свобод вместе со всеми дополнениями, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления и пересмотренная Европейская социальная хартия.