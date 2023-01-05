Власть 05 января 2023, 15:51 Выход фрегата «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» сравнили с подарком НАТО к Новому году Зампред Совбеза Медведев призвал отправить фрегат «Адмирал Горшков» к берегам США Северная верфь

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Отправившийся в путешествие по Атлантическому и Индийскому океанам с заходом в Средиземное море фрегат «Адмирал Горшков» стал главным подарком для стран НАТО к Новому году. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что фрегат оснащен боекомплектом гиперзвуковых ракет «Циркон».

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«Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет „Циркон“ отправился вчера к берегам стран НАТО. Тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую противоракетную оборону», — написал Медведев.

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Заместитель председателя Совета безопасности России призвал организовать стоянку фрегата в 100 морских милях от берега в районе реки Потомак, на которой стоит Вашингтон.

По мнению Медведева, это приведет в чувство всех, кто представляет угрозу России и ее союзникам.

Торжественная церемония выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» прошла в минувшую среду, 4 января. По видеосвязи в ней принял участие президент России Владимир Путин.

В ходе своего выступления он отметил, что ракетный комплекс «Циркон» не имеет мировых аналогов, кроме того, на фрегате также есть другое самое современное вооружение. Российский лидер пожелал экипажу корабля успехов в службе на благо Родины.

Как напомнило издание «ФедералПресс», в ходе торжественной церемонии министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ракеты «Циркон» способны преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Глава оборонного ведомства добавил, что во время похода экипаж фрегата проведет учения и тренировки по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях.