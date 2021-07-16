Завершение этапа выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы обсудили на круглом столе

Этап выдвижения кандидатов в депутаты на выборы в Госдуму восьмого созыва завершился в России. Поучаствовать в борьбе за мандаты решили 15 партий — всего в стране зарегистрированы 32. Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований провели анализ одного из этапов избирательного марафона.

У большинства участвующих есть так называемая парламентская льгота — право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. Ее имеют 14 из 15 партий, которые решили принять участие в выборах.

Во время круглого стола пришли к выводу, что число участников не является определяющим показателем. Чтобы страна успешно развивалась, важна эффективность законотворческой деятельности депутатского корпуса.

Во время обсуждения степени доверия со стороны избирателей прозвучало мнение, что россияне доверяют не брендам, а личностям, которые их представляют. Сейчас в состав Госдумы входят четыре парламентских партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Однако не исключено, что в новом созыве появятся новые партии с новыми действующими лицами.

«Я бы следил за двумя партиями, которые по рейтингам, что ВЦИОМ, что ФОМ возьмите, где-то там между единицей и полутора плавают, но это партии, которые на выборах 2019–2020 года проводили своих депутатов сразу в несколько законодательных собраний. Это партии пенсионеров и „Новые люди“», — отметил председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

Нельзя забывать и про партию «Яблоко», которая является российским политическим старожилом. Она не вошла в состав Госдумы, но имеет достаточно сторонников в избирательной среде. Эксперты уверены, что во время выборов разгорится конкурентная борьба как минимум за несколько позиций.

«За место второй партии — однозначно, за место главной оппозиционной партии — однозначно, за место пятой партии, которая, возможно, пройдет в Госдуму, будет громадная конкуренция. За думскую квоту и за финансирование государством из-за преодоление трехпроцентного барьера идет жесточайшая конкуренция», — отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября, в единый день голосования. Только тогда станет ясно, насколько оправданы будут прогнозы экспертов.