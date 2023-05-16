Власть 16 мая 2023, 00:18 «Выдают желаемое за действительное». Макрона раскритиковали за слова о геополитическом поражении России МИД: Макрон словами о геополитическом поражении России выдает желаемое за действительное РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон в заявлении о геополитическом поражении России и формирующейся вассальной зависимости от Китая выдает желаемое за действительное. Так слова французского лидера прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его ответ опубликовали на официальном сайте ведомства.

Замминистра заявил, что в России уже привыкли к голословным заявлениям коллективного Запада о скорой победе Украины, о практически рухнувшей российской экономике и международной изоляции РФ.

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«Уже всем в мире понятно, включая самих „западных партнеров“, что все это — не более, чем попытка выдать желаемое за действительное», — заявил Грушко.

Дипломат отметил, что таким образом западные политики убеждают сами себя в правильности принятого решения о разрушении международной безопасности. Запад продолжает накачивать Украину оружием. Грушко назвал это «геополитической близорукостью», которую Запад ни за что не желает признавать.

Также замминистра отметил безуспешные попытки рассорить старых друзей — Россию и Китай.

«Поступательно укрепляющиеся дружеские, проверенные временем, самодостаточные и неконъюнктурные отношения стратегического партнерства между нашими странами не дают покоя Парижу», — отметил Грушко.

Новый миропорядок пугает Запад, так как это означает конец доминирования «золотого миллиарда». Отсюда попытки остановить сотрудничество РФ и КНР, однако Макрону и другим западным лидерам придется смириться с реальностью, подчеркнул Грушко.