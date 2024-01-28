Власть 28 января 2024, 21:20 «Выдают кислое за полосатое». Организаторов «голодраного шабаша» уличили во лжи Захарова: организаторы вечеринки Ивлеевой сами пригласили СМИ Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой, на которой «засветились» известные личности и звезды эстрады, не была приватной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала сообщения, что якобы «кадры частной вечеринки были слиты в Сеть», и закрытое мероприятие стало достоянием общественности.

Организаторы вечеринки откровенно лгут, уверяя, что мероприятие было закрытым и официальные лица узнали о ней «из доносов», заявила Захарова.

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«Да они с ума посходили, что ли? Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое?» — возмутилась Захарова.

В мессенджер дипломат выложила фотографии с якобы закрытой вечеринки, на которых отчетливо видно присутствие прессы. Участники тусовки раздавали интервью журналистам известных СМИ. Видимо, организаторы хотели, чтобы «о них говорила массовая аудитория», заявила Захарова.

После «голой вечеринки» дипломат прокомментировала событие и заявила, что у участников есть «шанс стать чуть лучше». Подобные уроки преподают каждому, главное, сделать из них выводы, отметила Захарова.