facebook_pixel
    16 июня 2021, 15:18

    Выборы в Заксобрание Петербурга пройдут 19 сентября

    Дарья Морозова

    Выборы депутатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга пройдут 19 сентября. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Центральная избирательная комиссия определит длительность голосования.

    «Уверен в том, что сегодняшнее постановление даст импульс подготовки к выборам», — заявил спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Также он пожелал удачи депутатам нынешнего созыва.

    Макаров добавил, что «Заксобрание Петербурга должно оставаться мощной точкой опоры для простых людей».

    «Пусть победит сильнейший», — заключил он.