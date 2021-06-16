Выборы в Заксобрание Петербурга пройдут 19 сентября

Выборы депутатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга пройдут 19 сентября. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Центральная избирательная комиссия определит длительность голосования.

«Уверен в том, что сегодняшнее постановление даст импульс подготовки к выборам», — заявил спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Также он пожелал удачи депутатам нынешнего созыва.

Макаров добавил, что «Заксобрание Петербурга должно оставаться мощной точкой опоры для простых людей».

«Пусть победит сильнейший», — заключил он.