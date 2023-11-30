Власть 30 ноября 2023, 14:05 Выборы президента в 2024 году пройдут на достойном уровне — ЦИК Памфилова: Россия сможет достойно провести выборы президента РИА «Новости»

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Злоумышленники попытаются сорвать предстоящие выборы президента России. Несмотря на это, страна сможет достойно провести голосование, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я уверена, что предстоящие выборы президента РФ мы также достойно пройдем, несмотря на все попытки и желания эти выборы „смести“», — отметила она.

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По ее словам, в 2024 году попыток сорвать выборы станет намного больше. Несмотря на это, ЦИК сможет отразить все удары недоброжелателей и достойно проведет важнейшее для страны и мира событие.

«Глубоко убеждена, что мы точно одолеем все удары и в ответ будем бить тоже, потому что мы крепкие, мы сильные и мы уверены в своей правоте», — указала Памфилова.

Выборы президента России планируется провести в марте 2024 года.

Ранее глава ЦИК предупредила, что некоторые покинувшие Россию граждане уже начали работать над дискредитацией выборов президента. Она также назвала «подонками» людей, которые за деньги поливают грязью страну.