Выборы мэра Омска перенесли на неопределенный срок

В Горсовете Омска продлили прием документов от кандидатов на пост мэра. Принимать их будут до 6 декабря включительно. Однако когда именно состоятся новые выборы главы города, представители городского совета пока сказать не могут, написал ТАСС.

«Решение о продлении принято потому, что справка о судимости, необходимая для подачи документов, готовится в течение 30 дней», — процитировал «ФедералПресс» слова представителя горсовета.

Внеочередные выборы мэра Омска состоятся из-за ухода в Госдуму Оксаны Фадиной. Изначально было запланировано, что прием документов от кандидатов завершится 8 ноября, а сами выборы пройду 17 ноября.